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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة القاهرة: ثورة يوليو تجسد إرادة المصريين في مواصلة البناء

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:39 م
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت
إسراء جمال
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن احتفال مصر بذكرى ثورة 23 يوليو يجسد إرادة الشعب المصري في مواصلة بناء مصر الجديدة، الشامخة القوية، التي تقود مسيرة التحرر الوطني على المستوى العربي والدولي، مؤكدة حق شعوب المنطقة في حريتها واستقلالها، وسيادتها، إيمانًا منها بالمباديء التى أرستها ثورة يوليو.

وأكدت الجامعة - في بيانها - اعتزازها وفخرها بالتلاحم والتكاتف غير المسبوق بين الشعب والجيش، في ملحمة وطنية تحفظ للوطن أمنه واستقراره، وللمواطن كرامته ورفاهيته، وحقه في حياة كريمة تليق به كمصري يملك تاريخا وحضارة، والقدرة على مواجهة كل التحديات والمخاطر، وتكشف الأزمات أصالة معدنه، وصلابة بنيانه.

وقال الدكتور الخشت، إن المرحلة الراهنة من تاريخ مصر، تؤكد مسيرة البناء، وقوة الجيش المصري الرشيد، وسوف تبقى مصر بشعبها وبرجال قواتها المسلحة عزيزة تحمي ولا تهدد، وتصون ولا تبدد، وتردع كل من تسول له نفسه أن يمس أمنها القومي.

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