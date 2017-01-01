رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ألماني الجنسية.. ما لا تعرفه عن «ابن أحمد الفيشاوي» الجديد

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:36 م
أحمد الفيشاوي ونجلة
أحمد الفيشاوي ونجلة
نوران إمام
طباعة
مشكلة جديدة تواجه الفنان أحمد الفيشاوي وقضية ليست جديدة من نوعها على أحمد الفيشاوي فالقضية قضية نسب، حيث سمع المحامي شعبان سعيد، دعوى قضائية لإثبات نسب طفل يُدعى "تيتوس" والذي تؤكد والدته أنه ابن أحمد الفيشاوي.

"الطفل تيتوس"
يعد الطفل تيتوس ألماني الجنسية، يبلغ من العمر 8-9 أعوام والدته تدعى "دنيس وولمان" جمعتها علاقه مع الفنان أحمد الفيشاوي قبل 10 أعوام عندما كانت تتلقى والدته "سمية الألفي" العلاج في ألمانيا.

"لينا تتحالف مع دنيس وولمان"
المثير للدهشة في هذه القضية، هي لينا أحمد الفيشاوي، التي بينها وبين والدها خلاف شديد، حيث ظلت "دنيس وولمان" تبحث عن لينا لتعرفها أنها لديها أخ غير شقيق، قامت "لينا" بعرض صور لها تجمعها مع "تيتوس" ظن البعض أنه أخوها من أمها ولكنهم لم يعرفوا أنه من الفنان "أحمد الفيشاوي"، فكانت "هند الحناوي" طليقة أحمد الفيشاوي هي أول من عرضت الطفل على وسائل الإعلام بصفته أخ غير شقيق، وعبرت "لينا" عن سعادتها بوجود أخيها بجانبها في 2019 وقالت "سأصنع الذكريات معك.. أحبك كثيرا تيتوس.. لا أستطيع الانتظار لرؤيتك، موعدنا بعد سنة".

"رفع قضية نسب على أحمد الفيشاوي"
أوضح "شعبان سعيد" المحامي في مداخله تليفونية في برنامج ET بالعربي، أنه سيتولي قضية الطفل وسيرفع قضية نسب للحفاظ على حق الطفل وهو ينتظر الأوراق من "دنيس"، فهند الحناوي هي من ساعدت "دنيس" في رفع الدعوة القضائية على "أحمد الفيشاوي" لإثبات نسب طفلها.

"أحمد الفيشاوي لم يبالِ"
يتعامل أحمد الفيشاوي مع القضايا والمشكلات التي تواجهه بطريقة لا مبالاة، فعندما تم إصدار الحكم بالحبس عليه لمدة عام، نشر عبر حسابه في إنستجرام صورًا له بصحبة زوجته وهما يستمتعان بعطلة المصيف في منتجع بالجونة، ولم يبالِ بالقضية الجديدة المرفوعة ضده لإثبات نسب الطفل "تيتوس".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم»: انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية قبل العيد.. ونسبة النجاح مُبشرة

إدارة ترامب تهدد بفرض عقوبات على إثيوبيا بسبب سد النهضة

الجيش الليبي يعلن تحصين مدينتي سرت والجفرة

هل سمحت الحكومة بإقامة صلاة عيد الأضحى فى المساجد؟

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

عنصر بـ«خلية الفيديوهات المفبركة»: حصلنا على تمويل من عبدالله الشريف لإثارة الرأي العام

«التعليم»: انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية قبل العيد.. ونسبة النجاح مُبشرة

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

من الوثائق السرية البريطانية.. حين فكر الأمير محمد على فى قيادة انقلاب ضد ثورة يوليو

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الوجه الآخر لـ هياتم.. متهمة بجر شَكَل زملائها وسجلت نفسها «آنسة» بعد 3 زيجات

قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»

نجم الساعة

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة ألمانية: عقار الملاريا لا يمنع تفشي كورونا

أطعمة تساعد فى الحصول على عضلات بطن مشدودة

بلجيكا تفرض وضع الكمامات فى أماكن التسوق

أكثر من 700 قتيل جراء موجة الطقس السيئ في آسيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا يكره الإخوان ثورة يوليو؟
مؤمن المحمدي
اسم مصر
صفوت البياضي
مصابو «كورونا» عالميًا.. اللهم اشف وارحم
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «2»
المزيد

الثقافة

غدًا.. حفل «أعلام المصطفى» للإنشاد الديني في طلعت حرب الثقافي

«ليلتكم سعيدة» سابع عروض «اضحك - فكر - اعرف» الليلة

محمد القصبي يكتب: ما عدتُ عاشقًا لعبد الناصر.. فقط محب

مرضعة «عبدالناصر» تكشف أسرار طفولته