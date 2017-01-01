ألماني الجنسية.. ما لا تعرفه عن «ابن أحمد الفيشاوي» الجديد

"الطفل تيتوس"

"لينا تتحالف مع دنيس وولمان"

"رفع قضية نسب على أحمد الفيشاوي"

"أحمد الفيشاوي لم يبالِ"

مشكلة جديدة تواجه الفنان أحمد الفيشاوي وقضية ليست جديدة من نوعها على أحمد الفيشاوي فالقضية قضية نسب، حيث سمع المحامي شعبان سعيد، دعوى قضائية لإثبات نسب طفل يُدعى "تيتوس" والذي تؤكد والدته أنه ابن أحمد الفيشاوي.يعد الطفل تيتوس ألماني الجنسية، يبلغ من العمر 8-9 أعوام والدته تدعى "دنيس وولمان" جمعتها علاقه مع الفنان أحمد الفيشاوي قبل 10 أعوام عندما كانت تتلقى والدته "سمية الألفي" العلاج في ألمانيا.المثير للدهشة في هذه القضية، هي لينا أحمد الفيشاوي، التي بينها وبين والدها خلاف شديد، حيث ظلت "دنيس وولمان" تبحث عن لينا لتعرفها أنها لديها أخ غير شقيق، قامت "لينا" بعرض صور لها تجمعها مع "تيتوس" ظن البعض أنه أخوها من أمها ولكنهم لم يعرفوا أنه من الفنان "أحمد الفيشاوي"، فكانت "هند الحناوي" طليقة أحمد الفيشاوي هي أول من عرضت الطفل على وسائل الإعلام بصفته أخ غير شقيق، وعبرت "لينا" عن سعادتها بوجود أخيها بجانبها في 2019 وقالت "سأصنع الذكريات معك.. أحبك كثيرا تيتوس.. لا أستطيع الانتظار لرؤيتك، موعدنا بعد سنة".أوضح "شعبان سعيد" المحامي في مداخله تليفونية في برنامج ET بالعربي، أنه سيتولي قضية الطفل وسيرفع قضية نسب للحفاظ على حق الطفل وهو ينتظر الأوراق من "دنيس"، فهند الحناوي هي من ساعدت "دنيس" في رفع الدعوة القضائية على "أحمد الفيشاوي" لإثبات نسب طفلها.يتعامل أحمد الفيشاوي مع القضايا والمشكلات التي تواجهه بطريقة لا مبالاة، فعندما تم إصدار الحكم بالحبس عليه لمدة عام، نشر عبر حسابه في إنستجرام صورًا له بصحبة زوجته وهما يستمتعان بعطلة المصيف في منتجع بالجونة، ولم يبالِ بالقضية الجديدة المرفوعة ضده لإثبات نسب الطفل "تيتوس".