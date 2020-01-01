إزالة 13 سورًا وحديقة عشوائية في السويس (صور)

شهد نطاق حي فيصل بمحافظة السويس، اليوم الخميس، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وتمكنت في تنفيذ 13 قرار إزالة لأسوار وحدائق عشوائية.شن حي فيصل حملة إزالة إشغالات وتعديات، تمكنت من إزالة 13 حالة إشغالات وتعديات وأسوار وحدائق عشوائية بمنطقتي الرياض ونجد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.وترأست الحملة المهندسة فاتن إبراهيم رئيس الحي، وبمشاركة محمد عبدالله سكرتير حى فيصل، وعماد حمدى مساعد رئيس الحى، ومحمد صابر مدير الإدارات الهندسية، وفريق إدارة الأزمات بالحي.وتابع الحملة السكرتير العام لمحافظة السويس اللواء طارق عبدالعظيم، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، للحفاظ على أملاك الدولة، وقام بمشاركة قسم شرطة فيصل وإدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية.