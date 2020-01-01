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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«السياحة والمصايف» تكشف سر حالات الغرق بشواطئ الإسكندرية

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:35 م
غلق الشواطئ
غلق الشواطئ
شيماء حمودة
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قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن هناك تعليمات بغلق الشواطىء بقرار مجلس الوزراء، الأمر الموضح عليها بلوحات إعلامية مضمونها "أنه بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإن الشواطئ مغلقة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لحين إشعار آخر".

وأضاف رشاد، أنه على الرغم من التنبيهات الحكومية، يصر البعض على التسلل ليلا وفجرا للشواطئ رغم إغلاقها وعدم وجود خدمات الإنقاذ، قبل وصول الأجهزة التنفيذية ومفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لإخلائهم.

ولقي 4 أشخاص من أسرة واحدة حتفهم غرقا اليوم في شاطئ الصفا بالعجمي غرب الإسكندرية.

ونتشل أمس جثمان غير مكتمل مفقود من شاطئ النخيل، من المرجح أنه لشادي عبد الله، فقيد النخيل الذي لقي مصرعه غرقا منذ 14 يوما، بين 11 غريقا.

وحادث الصفا، الذي وقع اليوم، على بعد أمتار من شاطئ النخيل، الذي شهد واقعة مأساوية بغرق 11 شخصا قبل أسبوعين.

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