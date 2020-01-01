«نور عيني راح».. أول تعليق من والد شهيد الشهامة بالدقهلية

نعى سعد السعيد، والد الطالب إسلام سعد، شهيد الشهامة الذي لقى مصرعه دفاعا عن شرفه، عبر صفحته على "فيس بوك" قائلا: "راح نورعيني إلى رحمه الله.. رحمة الله أوسع من رحمتنا على الأرض، اللهم اجعله من أهل الجنة، واجعله ممن يسعه رحمه ربه، ابني حبيبي قرة عيني الوحيد، لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".وكان اللواء رأفت الفقي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الستاموني بمصرع شاب يدعى إسلام سعد، طالب بكلية الحقوق، وذلك أثناء دفاعه عن شقيقته عقب قيام شابين بمعاكستها وطعنوه وفروا هاربين.وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المجنى عليه عاتب الشبان بعد معاكستهما شقيقته في شرفة منزلهم، وحدثت مشادة كلامية بينهم، وفوجئ في اليوم التالي بكلا من عبدالرحمن طارق العشري 17 سنة، وإسلام إسماعيل فريد 17 سنة، قاموا بالتعدى عليه بمطواة بحوزة الأول، وقام بطعنه بطعنتين نافذتين بالقلب، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النيابة.وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث تحت إشراف العميد مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد القاضي رئيس الفرع، والمقدم أحمد الجندي رئيس المباحث من ضبطهما، وبارشادهما تم ضبط أداة الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.