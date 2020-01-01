«كنترولات التصحيح» تبدأ فى تقدير تفاضل وتكامل الثانوية

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، إنه فيما يخص السؤال رقم (6) بالنموذج (أ) وما يقابله في النماذج الأخرى، فإن حل السؤال يتطلب خطوات إجرائية للوصول للحل.وأضاف حجازي، أنه بالاطلاع على نتيجة العينة العشوائية تبين أن النسبة المئوية للنجاح في هذا السؤال أقل من النسبة المئوية للامتحان ككل، فحرصًا على مصلحة الطلاب فقد اقترح الحضور أن اختيار الطالب أيا من البدائل أو كتابة خطوات للحل يستحق درجة السؤال المقدرة (بدرجة واحدة).وقرر الدكتور رضا حجازي، رئيس عام الامتحان، ضرورة تعديل نموذج الإجابة وتعميمه على جميع قطاعات التقدير ومتابعة ذلك التعديل، وإعلان نتيجة تصحيح العينة العشوائية بعد إعادة تصحيحها، ووجه بإحالة اللجنة الفنية المسئولة عن وضع الامتحان إلى الشئون القانونية، واستبعادهم من العمل بمكتب مدير عام تنمية مادة الرياضيات.