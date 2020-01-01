دراسة ألمانية: عقار الملاريا لا يمنع تفشي كورونا

كشف باحثون ألمان عن أنهم لم يجدوا أي دليل على أن الكلوروكين، وهو عقار مضاد للملاريا يشاع على نطاق واسع للمساعدة في منع "كوفيد-19"، يمنع العدوى في خلايا الرئة البشرية.وتتبع النتيجة الجديدة، التي توصل إليها باحثون من وحدة بيولوجيا العدوى بمركز الرئيسيات الألماني (DPZ)، الدراسات التي أظهرت أن الكلوروكين يثبط انتشار المرض في خلايا.ومع ذلك، على الرغم من التركيب الجيني المماثل، فشل الكلوروكين في محاكاة النتائج نفسها في خلايا الرئة البشرية، ما يسمح بحدوث العدوى.ويدخل فيروس كورونا الجديد الخلايا بطريقتين مختلفتين، إحداها تنطوي على دخول الفيروس من خلال هياكل تسمى إندوسومات وبمجرد دخوله يُنشّط بواسطة نوع من البروتين.ويأمل الباحثون أنه بعد اكتشافهم، سيصبح من المعروف على نطاق واسع أن "النشاط المضاد للفيروسات للكلوروكين يستهدف نوع خلية محددا، وأن الكلوروكين لا يمنع إصابة خلايا الرئة"، كما يقول ستيفان بولمان، رئيس وحدة بيولوجيا العدوى في DPZ.ونظرا لأن "كوفيد-19" ناتج في المقام الأول عن العدوى داخل الخلايا في الرئة، ينبغي تخصيص الأدوية التي تستهدف هذه المناطق من الجسم على وجه التحديد، لمزيد من التجارب.