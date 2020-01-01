إطلاق مبادرة «كل يوم قرية» في إبشواي بالفيوم

أطلق مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة إبشواي، مبادرة" كل يوم قرية" والتي تهدف إلى تكثيف الأعمال بالقرى، حيث وجه بتخصيص يوم بكل قرية يتم توجيه معدات مجلس المدينة ( جليدر – لودر كبير – سيارة قمامة كبيرة – سيارة كهرباء – وما تحتاجه القرية) وذلك لتكثيف أعمال القرى من إزالة مخالفات ورفع تراكمات وتكتلات وصيانة كشافات وأعمال دهانات وتطوير وأعمال تشجير.جاء ذلك خلال اجتماعه بنواب رئيس المركز وسكرتير عام المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية، حيث إنه تم اختيارهم لشغل تلك المواقع الخالية منذ سبعة أشهر.وأكد على تطبيق رؤية الدولة في احتواء الشباب والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم الحديثة سواء الشباب من الموظفين وكذلك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والأهالي وأهمية دور المشاركة المجتمعية والمسؤولية المجتمعية.