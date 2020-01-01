رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل برنامج الدراسات القانونية بالإنجليزية فى «حقوق حلوان»

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:26 م
كلية الحقوق بجامعة
كلية الحقوق بجامعة حلوان
إسراء جمال
طباعة
أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان، عن فتح باب التقدم للطلاب ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية للعام الجامعي 2020-2021، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، حيث يتميز البرنامج بقدرته على تأهيل الطلاب للعمل في مكاتب المحاماة الدولية والمحلية والشئون القانونية بالشركات والبنوك، والتميز عند التقديم للخارجية والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة.

وأفادت الدكتورة فاطمة الرزاز، عميد الكلية، أن البرنامج يشمل دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وإنجلترا مع المقارنة بالنظام القانوني المصري، بالإضافة إلى وجود خبرات كبيرة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات إنجليزية وأمريكية، كما أن الدراسة تكون وفقا لنظام الساعات المعتمدة فيمكن تأجيل دراسة بعض المواد للسنة التالية، ويشترط البرنامج ألا يزيد عدد الطلاب على 300 طالب كحد أقصى لتحقيق استفادة وفعالية أكثر، كما يوجد فصل دراسي صيفي لدراسة المواد التي تم الرسوب فيها أو تم تأجيلها.

ويهدف برنامج دراسة الحقوق باللغة الإنجليزية إلى تقليل الفجوة بين المهارات المعتادة لخريج الحقوق ومتطلبات سوق العمل من خلال تدريس مقررات أصول البحث العلمي والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود وإكساب مهارات اللغة القانونية بالإنجليزية، ومبادىء الترجمة القانونية.

وتتضمن شروط القبول بالبرنامج أن يتم القبول في كلية الحقوق، سواء انتظام أو انتساب، والحصول على 80% (40 من 50) على الأقل في اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة.

كما يوجد العديد من الأنشطة العلمية بالبرنامج المتمثلة في المحكمة الصورية، نموذج محاكاة جامعة الدول العربية، نموذج محاكاة الأمم المتحدة، العيادة القانونية للتدريب على القضايا المختلفة قبل التخرج.

موضوعات متعلقة

«الوزراء»: استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة فتحها بعد عيد الأضحى

إدارة ترامب تهدد بفرض عقوبات على إثيوبيا بسبب سد النهضة

قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»

مرضعة «عبدالناصر» تكشف أسرار طفولته

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

عنصر بـ«خلية الفيديوهات المفبركة»: حصلنا على تمويل من عبدالله الشريف لإثارة الرأي العام

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

يتزعهما «توكل وزوبع».. «الداخلية» تسقط خلية إخوانية لـ«فبركة الفيديوهات»

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

من الوثائق السرية البريطانية.. حين فكر الأمير محمد على فى قيادة انقلاب ضد ثورة يوليو

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الوجه الآخر لـ هياتم.. متهمة بجر شَكَل زملائها وسجلت نفسها «آنسة» بعد 3 زيجات

قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»

نجم الساعة

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

خطوات التسجيل في امتحان القدرات والحصول على موعد

تراجع «مقلق» لأسماك القرش فى 8 دول

اكتشاف قبور أثرية تتجاوز 2200 سنة فى الصين

تأثير الموجات الصوتية في خفض الكوليسترول

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا يكره الإخوان ثورة يوليو؟
مؤمن المحمدي
اسم مصر
صفوت البياضي
مصابو «كورونا» عالميًا.. اللهم اشف وارحم
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «2»
المزيد

الثقافة

مرضعة «عبدالناصر» تكشف أسرار طفولته

دار الكتب تبث وثائق نادرة وأمسيات مسجلة احتفالًا بثورة يوليو

«الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية».. مؤتمر لـ«إيسيسكو» الثلاثاء

حكايات المستشار حسن النشار كاتم أسرار جمال عبد الناصر