تفاصيل برنامج الدراسات القانونية بالإنجليزية فى «حقوق حلوان»

أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان، عن فتح باب التقدم للطلاب ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية للعام الجامعي 2020-2021، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، حيث يتميز البرنامج بقدرته على تأهيل الطلاب للعمل في مكاتب المحاماة الدولية والمحلية والشئون القانونية بالشركات والبنوك، والتميز عند التقديم للخارجية والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة.وأفادت الدكتورة فاطمة الرزاز، عميد الكلية، أن البرنامج يشمل دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وإنجلترا مع المقارنة بالنظام القانوني المصري، بالإضافة إلى وجود خبرات كبيرة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات إنجليزية وأمريكية، كما أن الدراسة تكون وفقا لنظام الساعات المعتمدة فيمكن تأجيل دراسة بعض المواد للسنة التالية، ويشترط البرنامج ألا يزيد عدد الطلاب على 300 طالب كحد أقصى لتحقيق استفادة وفعالية أكثر، كما يوجد فصل دراسي صيفي لدراسة المواد التي تم الرسوب فيها أو تم تأجيلها.ويهدف برنامج دراسة الحقوق باللغة الإنجليزية إلى تقليل الفجوة بين المهارات المعتادة لخريج الحقوق ومتطلبات سوق العمل من خلال تدريس مقررات أصول البحث العلمي والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود وإكساب مهارات اللغة القانونية بالإنجليزية، ومبادىء الترجمة القانونية.وتتضمن شروط القبول بالبرنامج أن يتم القبول في كلية الحقوق، سواء انتظام أو انتساب، والحصول على 80% (40 من 50) على الأقل في اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة.كما يوجد العديد من الأنشطة العلمية بالبرنامج المتمثلة في المحكمة الصورية، نموذج محاكاة جامعة الدول العربية، نموذج محاكاة الأمم المتحدة، العيادة القانونية للتدريب على القضايا المختلفة قبل التخرج.