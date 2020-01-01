«برلمانية الوفد»: كلمة السيسي في ذكرى ثورة يوليو «تاريخية»

أكد محيى بدراوى مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو اليوم " تاريخية " وتضمنت العديد من القضايا المهمة داخليا وخارجيا وحملت العديد من الرسائل الهامة أيضًا، مشيدا بما جاء فى كلمة الرئيس السيسى عن الجيش والشعب المصرى.وقال بدراوي، في بيان له، أن كلمة الرئيس السيسى بمثابة خارطة طريق واضحة للجميع، وتؤكد قدرة مصر وجيشها البطل وشعبها العظيم على مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تحاك ضد مصر داخليا وخارجيا من قوى الشر والإرهاب والظلام.وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة هنأ محيى بدراوى مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وجموع مؤسسات الدولة والشعب المصرى بمناسبة هذه الثورة العظيمة.