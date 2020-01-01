المبعوث الأمريكى: موجة العنف بين القوات وطالبان لن تدفع للسلام

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماى خليل زاد، أن حفر المزيد من القبور في أفغانستان لن يدفع بمفاوضات السلام إلى الأمام، وذلك تعليقًا على موجة العنف الأخيرة بين القوات الأفغانية وحركة طالبان المسلحة في البلاد.وأوضح خليل زاد- في تغريدة له على منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لقد شهدت الأربع والعشرين ساعة الماضية في أفغانستان عنفًا شديدًا حيث فقد الكثيرون حياتهم، ففي مدينة هرات، أظهرت صور وروايات لشهود عيان أن العديد من المدنيين، من بينهم أطفال، كانوا من ضمن ضحايا غارة جوية أفغانية".وأضاف المبعوث الأمريكي- بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، اليوم الخميس: "نحن ندين الهجوم وندعم فتح باب التحقيق في الأمر".ومضى قائلا: "الشعب الأفغاني يرغب في البدء الفوري لمفاوضات السلام والتوصل إلى تسوية تصب في مصلحتهم".كما حث جميع الأطراف على احتواء العنف بدلا من التقهقر للخلف مرة أخرة، داعيا إلى حماية المدنيين والتحلي بضبط النفس اللازم، في الوقت الذي توشك فيه المفاوضات بين الأطراف الأفغانية على البدء.يأتي هذا في الوقت التي تُبذل فيه جهود لبدء محادثات بين الأطراف الأفغانية، في محاولة لإيجاد تسوية سياسية متفاوض بشأنها من أجل إنهاء النزاع المستمر في أفغانستان.جدير بالذكر أن واشنطن كانت قد أبرمت اتفاق سلام مع حركة طالبان المسلحة أواخر شهر فبراير الماضي في محاولة لتمهيد الطريق لمواصلة النهوض بجهود السلام في البلاد. فيما توجد مخاوف من أن تعيق موجة العنف الأخيرة عملية السلام.