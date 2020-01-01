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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدشين منطقة دمياط لـ«الميني فوتبول»

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:22 م
منال عوض
منال عوض
حسام فهمي
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دشنت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، ورئيس الاتحاد المصري لـ"الميني فوتبول" أحمد سمير سليمان، رياضة "الميني فوتبول" بالمحافظة، بحضور وكيل محمود أبوزهرة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها رئيس الاتحاد المصري للعبة لتدشين أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات، وبحضور وفد من الاتحاد الكابتن فكري صالح، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد وعلى الفقي المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور محمد إبراهيم رئيس لجنة فض المنازعات بالاتحاد.

وتم إعلان تشكيل مجلس إدارة منطقة دمياط لـ"الميني فوتبول" برئاسة الكابتن أحمد عبد الشافي البلشي، وأعضاء مجلس إدارة منطقة دمياط الكابتن جهاد عيد، نائب رئيس المنطقة، والكابتن حربي سالم رجب المدير الفني للمنطقة ومحمد إبراهيم عبدالحليم، المدير التنفيذي، وتامر أباظه، أمين الصندوق، والدكتور محمد عاطف محمد، المشرف العام على اللجنة الطبية، والكابتن علي صبري علي، المشرف العام على لجنة شؤون العضوية، الكابتن هشام نصر الدين محمد، المشرف العام على لجنة المسابقات، الكابتن حسن عبدالله حسن، المشرف العام على لجنة الحكام، جلال غازي إبراهيم، والمشرف العام على اللجنة الإعلامية، والإعلامي خالد عرابي المنسق الإعلامي للمنطقة.

وأعلن أحمد سمير، عن مفاجأة لمحافظة دمياط، بوجود فريق ممثل للمحافظة بالدوري المصري الممتاز الأول لـ"الميني فوتبول"، وفريقان بدوري الدرجة الثانية، وفريقان بدوري الدرجة الثالثة، وكذلك التحضير لإطلاق دورات التدريب للحكام والمدربين والإداريين لتخريج أول دفعة منهم للاتحاد بدمياط.
منال عوض
منال عوض
منال عوض
منال عوض
منال عوض
منال عوض

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