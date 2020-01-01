ولاية ألمانية تحظر ارتداء النقاب في المدارس

سلطت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الخميس، الضوء على حظر ارتداء النقاب في ولاية بادن فورتمبرج في ألمانيا الغربية، مشيرة إلى أن الولاية حظرت أغطية الوجه الكاملة في المدارس.فقد حظرت ولاية بادن- فورتمبرغ في ألمانيا الغربية، يوم الثلاثاء، أغطية الوجه الكاملة، التي تعرف غالبا باسم النقاب أو البرقع، في المدارس، وفقًا لشبكة «بيغ نيوز».ويأتي هذا الحظر الجديد في وقت نوقش فيه موضوع تغطية الوجه في ألمانيا بشدة، ويتبع قرارًا أصدرته محكمة في هامبورغ عكست الحظر الذي فرضته تلك المدينة، حسبما أفادت وكالة «دويتشه فيله».واعترف رئيس الوزراء والسياسي البارز وينفريد كريتشمان بأن حالات تغطية الوجه الكامل في المدارس نادرة، لكنه قال إن وجود حكم قانوني يعتبر أمرًا ضروريًا للحالات النادرة هذه.وأضاف كريتشمان أن مثل هذا الحظر على المستوى الجامعي، حيث الطلاب يعتبرون بالغين، يعد أكثر تعقيدًا.. وفي الوقت الحالي، ستنطبق القاعدة في بادن- فورتمبيرغ فقط في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي.