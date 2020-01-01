انتصار السيسي: ثورة 23 يوليو لحظة فارقة في تاريخ مصر

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.وأضافت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ثورة 23 يوليو تمثل لحظة فارقة من لحظات تاريخ مصر، أضيفت إلى سجلات نضال الشعب المصري وقواته المسلحة في الدفاع عن وطنه وليعيش مرفوع الرأس وموفور الكرامة.