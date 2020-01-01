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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

سيد توكل.. تاريخ من الكذب والتدليس

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:19 م
سيد توكل
سيد توكل
أحمد ونيس
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"إنتاج فيديوهات لنشر الأكاذيب عن سد النهضة"، بهذه الجملة اعترفت الخلية الإرهابية التي ألقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض عليها، وكان الداعم الأساسي والمحرض هو الإعلامي الإخواني سيد توكل الذي أصدر تعليماته للعناصر لتنفيذ الأفلام المحرضة لبثها عبر قنوات الجماعة.

وبحسب التاريخ المحرض لـ"توكل" فإنه خلال السنوات الماضية حاول بين الوقت والأخرى التحريض ضد الدولة المصرية من بينها استضافته للناشط السياسي وائل غنيم والذي كان متوقع أن يهاجم مصر في حينها لكن قلب الطاولة الإخوانية وفضح الجماعة ومخططاتها الإرهابية.

وفي أزمة سد النهضة فإن "توكل" كان من بين المحرضين الأوائل على الدولة المصرية، وذلك من خلال احتفاله عبر برنامجه الذي يبث من تركيا وصفحته الشخصية، حيث قام بالمباركة لإثيوبيا على نجاحها في التجارب الأولى في ملء السد، وذلك حسبما نقلت وسائلهم المخرّبة عن تصريح لوزير خارجية إثيوبيا.

فيما أعلن الحرب على الدولة المصرية ودعمه لولي نعمة الإخوان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -كما يصفه المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي- وذلك في محاولة فرض سيطرته على الأراضي الليبية.

وسبق وأن حرض على القيادة السياسية المصرية وذلك من خلال برنامجه الأسبوعي والذي يعتلي فيه مناصب الكذب والتدليس على الدولة المصرية، حيث خصصت ساعات طويلة من البث على مواصلة الهجوم على المشروعات القومية والإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية.

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