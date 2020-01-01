رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الغرفة التجارية» ببورسعيد تعقب على تصريحات «الغضبان» (مستند)

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:16 م
الغرفة التجارية
الغرفة التجارية ببورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
أصدر مجلس ادارة الغرفة التجارية ببورسعيد برئاسة محمد سعدة رئيس الغرفة بيانًا، اليوم الخميس، يوضح فيه الإجراءات التي سوف تتبع بخصوص الحصص الاستيرادية العام القادم 2021 وذلك على خلفية تصريحات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والتي أثارث غضب أصحاب البطاقات الاستيرادية.

وكشفت الغرفة التجارية فى بيانها أن ما صرح به اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ليس بقرار ولكنه مجرد اقتراح وأنه لم يعرض على مجلس إدارة الغرفة التجارية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد لتجار بورسعيد.

وأشارت الغرفة في بيانها أنها تتمسك لموقفها منذ اليوم الأول بضرورة استمرار العمل بالبطاقات الاستيرادية بكافة فئتها على غرار السنوات الماضية نظرا للظروف الراهنة من كساد ووباء كورونا تمشيا مع اتجاهات الدولة فى التيسير على المواطنين.

واختتمت الغرفة بيانها بأن مجلس الإدارة يطمئن جميع التجار بأن الحصص الاستيرادية سارية بنفس القواعد والشروط الحالية دون تغير.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد صرح أن عصر بيع الحصص الاستيرادية قد انتهى، وبداية من العام المقبل من يملك حصة استيرادية فمرحبًا به إذا كان سيستورد بها لكن بيعها لن يسمح به، مشيرًا إلى أنه قد دخل المحافظة 38 ألف حصة استيرادية في عصر الإخوان، وأن مصر عادت بقوة في مختلف المجالات خلال الوقت الحالي.

وأشار المحافظ، خلال لقائه مع العاملين بعدد من إدارات ديوان عام المحافظة، إلى أن هذا القرار يأتي بعد محاولات التهريب المتعددة التي أحبطها رجال حرس الحدود والجمارك والأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية خاصة ما يتعلق بتهريب ملابس القوات المسلحة والشرطة وباقي المواد والسلع المحظورة، ويجرى ذلك باسم الحصص الاستيرادية.
الغرفة التجارية ببورسعيد
الغرفة التجارية ببورسعيد

موضوعات متعلقة

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

أول رد من أسرة عبدالرحمن أبوزهرة على «تدهور صحته»

محامى هيفاء وهبى: حبس محمد وزيرى مدير أعمال الفنانة اللبنانية بتهمة النصب

مرضعة «عبدالناصر» تكشف أسرار طفولته

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

عنصر بـ«خلية الفيديوهات المفبركة»: حصلنا على تمويل من عبدالله الشريف لإثارة الرأي العام

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

يتزعهما «توكل وزوبع».. «الداخلية» تسقط خلية إخوانية لـ«فبركة الفيديوهات»

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

من الوثائق السرية البريطانية.. حين فكر الأمير محمد على فى قيادة انقلاب ضد ثورة يوليو

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الوجه الآخر لـ هياتم.. متهمة بجر شَكَل زملائها وسجلت نفسها «آنسة» بعد 3 زيجات

قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»

نجم الساعة

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

خطوات التسجيل في امتحان القدرات والحصول على موعد

تراجع «مقلق» لأسماك القرش فى 8 دول

اكتشاف قبور أثرية تتجاوز 2200 سنة فى الصين

تأثير الموجات الصوتية في خفض الكوليسترول

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا يكره الإخوان ثورة يوليو؟
مؤمن المحمدي
اسم مصر
صفوت البياضي
مصابو «كورونا» عالميًا.. اللهم اشف وارحم
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «2»
المزيد

الثقافة

مرضعة «عبدالناصر» تكشف أسرار طفولته

دار الكتب تبث وثائق نادرة وأمسيات مسجلة احتفالًا بثورة يوليو

«الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية».. مؤتمر لـ«إيسيسكو» الثلاثاء

حكايات المستشار حسن النشار كاتم أسرار جمال عبد الناصر