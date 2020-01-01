«الغرفة التجارية» ببورسعيد تعقب على تصريحات «الغضبان» (مستند)

أصدر مجلس ادارة الغرفة التجارية ببورسعيد برئاسة محمد سعدة رئيس الغرفة بيانًا، اليوم الخميس، يوضح فيه الإجراءات التي سوف تتبع بخصوص الحصص الاستيرادية العام القادم 2021 وذلك على خلفية تصريحات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والتي أثارث غضب أصحاب البطاقات الاستيرادية.وكشفت الغرفة التجارية فى بيانها أن ما صرح به اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ليس بقرار ولكنه مجرد اقتراح وأنه لم يعرض على مجلس إدارة الغرفة التجارية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد لتجار بورسعيد.وأشارت الغرفة في بيانها أنها تتمسك لموقفها منذ اليوم الأول بضرورة استمرار العمل بالبطاقات الاستيرادية بكافة فئتها على غرار السنوات الماضية نظرا للظروف الراهنة من كساد ووباء كورونا تمشيا مع اتجاهات الدولة فى التيسير على المواطنين.واختتمت الغرفة بيانها بأن مجلس الإدارة يطمئن جميع التجار بأن الحصص الاستيرادية سارية بنفس القواعد والشروط الحالية دون تغير.وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد صرح أن عصر بيع الحصص الاستيرادية قد انتهى، وبداية من العام المقبل من يملك حصة استيرادية فمرحبًا به إذا كان سيستورد بها لكن بيعها لن يسمح به، مشيرًا إلى أنه قد دخل المحافظة 38 ألف حصة استيرادية في عصر الإخوان، وأن مصر عادت بقوة في مختلف المجالات خلال الوقت الحالي.وأشار المحافظ، خلال لقائه مع العاملين بعدد من إدارات ديوان عام المحافظة، إلى أن هذا القرار يأتي بعد محاولات التهريب المتعددة التي أحبطها رجال حرس الحدود والجمارك والأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية خاصة ما يتعلق بتهريب ملابس القوات المسلحة والشرطة وباقي المواد والسلع المحظورة، ويجرى ذلك باسم الحصص الاستيرادية.