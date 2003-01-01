روسيا تعتقل 22 إرهابيًا من جماعات أوزبكستان

اعتقلت قوات الأمن الروسية في موسكو وإقليم سيبيريا 22 عضوًا في خلية تابعة لتنظيم الجماعات الإرهابية في أوزبكستان.وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي- في بيان اليوم الخميس- أن قوات الجهاز قامت خلال عملية خاصة في مدينتي موسكو ونوفوسيبيرسك وإقليم كراسنويارسك (في سيبيريا) بإحباط أنشطة خلية محلية تابعة للتنظيم الدولي المعروف باسم "الحركة الإسلامية في أوزبكستان" الإرهابي، المحظورة في روسيا منذ عام 2003 بقرار من المحكمة العليا الروسية.وأضاف الجهاز أن العملية أسفرت عن اعتقال 22 عضوًا وقيادة من هذه الحركة، مشيرًا إلى أن أعضاء الخلية كانوا يدعون إلى تنفيذ جرائم إرهابية ويعملون على تجنيد أعضاء جدد ونقلهم إلى سوريا.وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن، أمس الأربعاء، إحباط عمل إرهابي لأعضاء في تنظيم (داعش) الإرهابي في جمهورية قبردينو بلقاريا بشمال القوقاز الروسي، كان يستهدف ضباط إنفاذ القانون.يُذكر أن السلطات الرسمية الروسية كانت قد أكدت- في وقت سابق- أن عدد الجرائم الإرهابية في البلاد آخذ بالتراجع، حيث سُجلت في العام الماضي 4 جرائم إرهاب فقط وتم إحباط 57 جريمة أخرى، بما في ذلك 34 هجومًا إرهابيًا.