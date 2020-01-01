انتشال الجثة الثالثة من شاطئ الصفوة بالإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الإسكندرية، من انتشال الجثة الثالثة التي لقت مصرعها غرقا مع شقيقيها وآخر بشاطئ الصفوة، والذي يقع بجوار شاطئ النخيل بالعجمي، وتم إخطار النيابة لإجراء التحقيقات.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من قوات الإنقاذ النهري، بغرق 4 أشخاص من أسرة واحدة بشاطئ الصفوة بجوار شاطئ النخيل بالعجمي، تسللوا إلى الشاطئ وقاموا بالنزول إلى المياه ولم يظهروا.على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة الثالثة للمدعو حنفي رجب، 30 سنة، وهو شقيق الجثتين التي تم انتشالهم من قبل وهما غادة رجب حنفي، 19 سنة، وشقيقها محمد، 15 سنة، من شاطئ الصفوة.وقال مصدر أمني إنه جار البحث عن الجثة الأخيرة بالشاطئ، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثث الحادث إلى المشرحة ووضعها تحت تصرف النيابة لحين إصدار قرارها.كانت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول غرق فتاة وشقيقها بمياه البحر وآخرين عقب تسللهم للنزول الى شاطئ الصفوة، والتصريح بدفن الجثتين بعد توقيع الكشف الطبي عليهما لمعرفة سبب الوفاة، وسؤال أهلية المتوفين والمسؤولين عن الشاطئ.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من قوات الإنقاذ النهري، بغرق جثتين لشقيقين بشاطئ الصفوة بجوار شاطئ النخيل بالعجمى، وتبين وجود غرقى آخرين، تسللوا إلى الشاطئ وقاموا بالنزول إلى المياه ولم يظهروا.