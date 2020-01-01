الملك سلمان يجري جراحة ناجحة لاستئصال المرارة

، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية".

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة، اليوم الخميس، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.ووفقًا لبيان الديوان الملكي، يقضي الملك سلمان بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.ووجّه خادم الحرمين الشريفين خالص شكره وامتنانه لشعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، معبرًا عن تقديره لكل من اتصل هاتفيًا أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية.يذكر أن الديوان الملكي السعودي أعلن منذ أيام عن نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ من أجل إجراء الفحوصات اللازمة.وأوضح الديوان، في بيان له، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز يجري الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.وقال الديوان الملكي، في بيان له نصًا: "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- هذا اليوم الإثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة