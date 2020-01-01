كورونا في إسرائيل: من السيطرة على الوباء إلى الموجة الثانية .. الأخطاء والحلول

بعد شهرين من تصريحات نتنياهو بأن "إنجازات إسرائيل في مكافحة الكورونا تشكل نموذجاً لدول كثيرة"، وأن "زعماء في دول الاتحاد الأوروبي طلبوا التعلم منه"، تواجه إسرائيل موجة ثانية، وتلعب دور النجم في قائمة الدول الحمراء التي حظر على مواطنيها الدخول إلى الاتحاد الاوروبي. و تم تشديد الإجراءات مرة أخرى، وسط احتجاجات من أصحاب المطاعم والأعمال رفضاً للإغلاق.بعد الإشادة بها عالمياً، برزت إسرائيل الآن في تعاملها مع جائحة كورونا في العالم باعتبارها عبرة لكيفية عدم إعادة فتح النشاط الاقتصادي بسرعة كبيرة في الوقت الذي تجتاح فيه الموجة الثانية من الإصابات، الأسوأ من الأولى، حيث يصل ارتفاع معدل الإصابات في إسرائيل إلى ما بين 1200-1400.وقالت التقارير الأجنبية إن إعادة فتح إسرائيل للنشاط الاقتصادي تقدم "دروسا مفيدة" حول كيف يمكن للأمور أن تسوء مع تخفيف القيودولكن في الوقت نفسه، تتسبب الموجة الجديدة من الإصابات بفيروس كورونا في حالات إصابة أقل خطورة من الموجة الأولى من الوباء، وهذا إلى حد كبير نتيجة اتخاذ الأشخاص المعرضين للخطر احتياطات أكبر لحماية أنفسهم، وفقا لتحليل أجراه مركز طبي في إسرائيل.وعلى سبيل المثال، في ذروة الموجة الأولى في منتصف أبريل، اعتبرت 180 حالة من إجمالي 9800 حالة نشطة خطيرة، أو حوالي 1.8%. ومؤخراً، اعتبرت 134 من 18,296 حالة خطيرة، أو حوالي 0.7%..وزارة المالية الإسرائيلية اعتقدت في حينه أن رفع الاغلاقات عن الاقتصاد سيعيد النشاط التجاري – الاقتصادي إلى حجمه ما قبل الوباء وبذلك تلغى الحاجة إلى تحويل مليارات الشواكل لدعم العاطلين عن العمل، الاعمال التجارية المنهارة وللمستقلين، لكن تزايد الإصابات بسرعة وضع الحكومة في مأزق.الحديث اليوم في إسرائيل هو عن كيفية رفع رفعت القيود مع عدم العودة إلى مستوى الإصابة المرضية مثلما كانت ذروة الوباء، والمفتاح كما ذكر المراقبون في تل أبيب العثور السريع لمراكز التفشي والإطفاء الفوري لها، فنحو 85 % من العدوى تتم في عدد صغير من الاماكن المغلقة و/أو المكتظة: في مناسبات الافراح ، في النوادي والبارات، وفي دور العجزة، في المصانع ذات الخطوط الإنتاج المكتظة، في التجمهرات الجماهيرية في الشوارع الضيقة، في دور الصلاة وفي الأماكن المقدسة، في الأسواق الصغيرة وفي المواصلات العامة.وهو ما دفع الباحثين بمطالب بتقليص حاد في عدد فحوصات المسحات فقط 10 الاف في اليوم، وتركيزها في المواقع المرشحة لانتشار العدوى وذلك لتسريع الحصول على النتائج والعثور على المرضى.