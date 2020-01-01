10 نصائح يجب إتباعها مع التسوق بالأوكازيون الصيفي
الخميس 23/يوليه/2020 - 02:05 م
نوران إمامطباعة
أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، انطلاق موسم الأوكازيون الصيفي، بداية من اليوم الخميس ولمدة شهر، ومن المتوقع أن يشارك به من 250 إلى 5 آلاف محلا، ويهدف لإنعاش السوق وتلبية احتياجات المستهلكين.
وتُقدم "الدستور" مجموعة من النصائح يجب إتباعها في الأوكازيون.
1- تحديد أفضل الأماكن التي تبيع منتجات من خلال الانترنت، أوالقيام بجولة لتحديد عناوين تلك الأماكن قبل بدء الأوكازيون بأيام قليلة.
2- اكتب مدونة بالأشياء التي تحتاجها لتسهل عليك عملية الشراء وتوفر لك الوقت.
3- تفقد المحل ربما تجد شيئًا أفضل من الذي تبحث عنه، ودحاول شراء المنتج الأصلي.
4- استعن بصديق تثق في رأيه ليساعدك على اتخاذ قرارك بسرعة.
5- تسوق وأنت نشيط كي تكون ملما بأكبر قدر ممكن من الأماكن، وأكثر السلع التي تريدها.
6- لا تنسي الحصول على فاتورة للحفاظ على حقك، فإذا أردت استرجاع سلعة، ستحتاج للفاتورة، وإذا رفض البائع الاسترجاع تحدث إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
7- تأكد أن الملابس تناسبك لتتفادى الرجوع لتغيرها أو استبدالها.
8- تأكد أن الملابس خالية من العيوب، واحرص دائما على جودة المنتج.
9- لا تتسرع بشراء الأحذية أو الحقائب فقد لا تناسبك.
10- اشتري أشياءك الأساسية، ثم الكماليات، فربما تغير وجهة نظرك أو تستغنى عنها.
وتُقدم "الدستور" مجموعة من النصائح يجب إتباعها في الأوكازيون.
1- تحديد أفضل الأماكن التي تبيع منتجات من خلال الانترنت، أوالقيام بجولة لتحديد عناوين تلك الأماكن قبل بدء الأوكازيون بأيام قليلة.
2- اكتب مدونة بالأشياء التي تحتاجها لتسهل عليك عملية الشراء وتوفر لك الوقت.
3- تفقد المحل ربما تجد شيئًا أفضل من الذي تبحث عنه، ودحاول شراء المنتج الأصلي.
4- استعن بصديق تثق في رأيه ليساعدك على اتخاذ قرارك بسرعة.
5- تسوق وأنت نشيط كي تكون ملما بأكبر قدر ممكن من الأماكن، وأكثر السلع التي تريدها.
6- لا تنسي الحصول على فاتورة للحفاظ على حقك، فإذا أردت استرجاع سلعة، ستحتاج للفاتورة، وإذا رفض البائع الاسترجاع تحدث إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
7- تأكد أن الملابس تناسبك لتتفادى الرجوع لتغيرها أو استبدالها.
8- تأكد أن الملابس خالية من العيوب، واحرص دائما على جودة المنتج.
9- لا تتسرع بشراء الأحذية أو الحقائب فقد لا تناسبك.
10- اشتري أشياءك الأساسية، ثم الكماليات، فربما تغير وجهة نظرك أو تستغنى عنها.