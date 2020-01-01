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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

10 نصائح يجب إتباعها مع التسوق بالأوكازيون الصيفي

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:05 م
وزير التموين
وزير التموين
نوران إمام
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أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، انطلاق موسم الأوكازيون الصيفي، بداية من اليوم الخميس ولمدة شهر، ومن المتوقع أن يشارك به من 250 إلى 5 آلاف محلا، ويهدف لإنعاش السوق وتلبية احتياجات المستهلكين.

وتُقدم "الدستور" مجموعة من النصائح يجب إتباعها في الأوكازيون.

1- تحديد أفضل الأماكن التي تبيع منتجات من خلال الانترنت، أوالقيام بجولة لتحديد عناوين تلك الأماكن قبل بدء الأوكازيون بأيام قليلة.

2- اكتب مدونة بالأشياء التي تحتاجها لتسهل عليك عملية الشراء وتوفر لك الوقت.

3- تفقد المحل ربما تجد شيئًا أفضل من الذي تبحث عنه، ودحاول شراء المنتج الأصلي.

4- استعن بصديق تثق في رأيه ليساعدك على اتخاذ قرارك بسرعة.

5- تسوق وأنت نشيط كي تكون ملما بأكبر قدر ممكن من الأماكن، وأكثر السلع التي تريدها.

6- لا تنسي الحصول على فاتورة للحفاظ على حقك، فإذا أردت استرجاع سلعة، ستحتاج للفاتورة، وإذا رفض البائع الاسترجاع تحدث إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

7- تأكد أن الملابس تناسبك لتتفادى الرجوع لتغيرها أو استبدالها.

8- تأكد أن الملابس خالية من العيوب، واحرص دائما على جودة المنتج.

9- لا تتسرع بشراء الأحذية أو الحقائب فقد لا تناسبك.

10- اشتري أشياءك الأساسية، ثم الكماليات، فربما تغير وجهة نظرك أو تستغنى عنها.

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