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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «زراعة الغربية»: توفير اللحوم بمنافذ المديرية بـ 85 جنيهًا

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:03 م
منافذ مديرية الزراعة
منافذ مديرية الزراعة بالغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بزيادة الكميات المعروضة من اللحوم بمنافذ مديرية الزراعة بالغربية بمناسبه عيد الأضحى المبارك، لسد احتياجات المواطنين من اللحوم المبردة والبلدية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المتعلقة بتوفير السلع بأسعار ميسرة للجمهور، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن المنافذ خاضعة لإشراف الجهات الرقابية على مدار الساعة، لافتًا أن اللحوم متوفرة بكميات كبيرة، وأن المنفذ مفتوح يوميًا لاستقبال المواطنين.

وأضاف بيومي، أن أسعار اللحوم تبدأ من 85 جنيه للحوم المبردة و90 جنيه البقري الصغير و100 جنيه للضاني.

وأعرب المهندس محمد سلام مدير عام الإرشاد الزراعي بالغربية عن وضع خطة متكاملة للدفع بكميات كبيرة من اللحوم حتى الساعات الأولى من صباح عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن عدد المنافذ التابعة لمديرية الزراعة بالغربية 8 منافذ لحوم حية و8 سلع غذائية، بالإضافة إلى منفذ بالمديرية لحوم حية وسلع.

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