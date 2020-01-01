حبس إخواني اعتدى جنسيًا على طفل بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الخميس، بحبس صاحب محل لتصليح الأجهزة الكهربائية 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتعدى جنسيا على طفل يعمل لديه بمدينة الشروق، وانتداب فريق الطب الشرعى.وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من والد طفل يتهم صاحب محل "رجب" بالاعتداء على نجله، وتم ضبط المتهم وعثر معه على هاتف محمول به مقطع فيديو لواقعة الاعتداء جنسيا على طفل آخر وبفحص المتهم جنائيا تبين سابقة اتهامه في الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.واعترف بارتكاب الواقعتين على حدة، وأقر بانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.