غرفة التجارة الخارجية الألمانية الروسية تدعو لفتح الحدود

دعت أوساط اقتصادية ألمانية في روسيا بشدة، إلى فتح الحدود المغلقة منذ 30 مارس الماضي وإعادة تسيير الحركة الجوية العادية.وقال رئيس غرفة التجارة الخارجية الألمانية-الروسية، ماتياس شيب، اليوم الخميس، إن قيود السفر أدت لدى كثير من الشركات إلى صعوبات كبرى، وإلى خسائر تقدر بمليارات، وفقا لاستطلاع حديث.وأضاف شيب اليوم: "ستكون حرية السفر لمديرين وفنيين بمثابة حزمة تحفيز ثانية وسوف تسفر عن نمو اقتصادي ضروري بشكل ملح".على الرغم من أنه كان هناك ليلة الأربعاء - الخميس رحلة جوية خاصة للمرة الرابعة لشركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا" من فرانكفورت إلى موسكو وكان على متنها أكثر من 150 خبيرا ومديرا، من بينهم مدراء لشركات، إلا أن شيب أكد ضرورة أن يكون هناك رحلات منتظمة.يشار إلى أن فتح الحدود ليس متوقعا حتى الآن. وتصنف ألمانيا والاتحاد الأوروبي روسيا كدولة خطر بسبب أزمة كورونا.وقال شيت: "إننا نناشد الحكومة الروسية أيضا استئناف إصدار تأشيرات عمل مجددا بشكل كامل، كي يتسنى لمدراء أجانب متابعة أعمالهم المهمة من جديد هنا في روسيا".وأكدت الغرفة أنه من الضروري أيضا إدخال تخفيفات أخرى في الإجراءات، بالنظر إلى تراجع أعداد الإصابة بكورونا، ودعت أيضا لإلغاء الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين في روسيا، واستبداله بإجراء تحاليل كورونا يجب أن تعترف بها الدول على كلا الجانبين.يذكر أن روسيا أغلقت حدودها في نهاية مارس الماضي في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا، ومنذ ذلك الحين توجد رحلات جوية للطيران العارض فقط تستلزم إعداد طويل ومفاوضات صعبة.وبحسب بيانات الغرفة الألمانية-الروسية، فإنه الغرفة تعد أكبر رابطة اقتصادية أجنبية في روسيا يزيد عدد أعضائها على 900 عضو.