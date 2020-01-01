مها أحمد تحتفل بعيد ميلادها رفقة نجلها (صور)

احتفلت الفنانة مها أحمد بعيد ميلادها، مساء أمس الأربعاء، داخل مقر شركة "7DRK Media" و"الشاعر" للإنتاج الفني، وجاء هذا الاحتفال على هامش تعاقدها على عمل فني جديد معهما، حيث انتهزت الشركة تلك الفرصة للاحتفال بعيد ميلادها في نفس الوقت، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن العمل خلال الفترة القادمة.وحضر الحفل عدد كبير من أصدقائها المقربين داخل وخارج الوسط الفني، بالإضافة إلى نجلها عادل مجدي كامل، بينما تغيب زوجها الفنان مجدي كامل عن الحفل بسبب ظروف عائلية.من جانبها، أعربت الفنانة مها أحمد عن سعادتها بالتعاون بينها وبين شركة "7DRK Media" و"الشاعر"، مؤكدة أن هذا الاحتفال كان بمثابة مفاجأة غير متوقعة بالنسبة لها، لافتة إلى أنها سوف تعلن عن تفاصيل العمل بينهما بعد الانتهاء من مرحلة التحضيرات.وأضافت "مها" أنها تستعد لتقديم موسم جديد من برنامجها "ربع دستة ستات" على شاشة قناة المحور، مؤكدة أن البرنامج يدور في قالب اجتماعي، ويضم العديد من الفقرات المتنوعة، مشيرة إلى أنها تستضيف خلاله العديد من الأطباء وخبراء الموضة والأزياء، لمناقشة كافة الموضوعات الاجتماعية التي تهم المرأة والأسرة المصرية بشكل عام.يذكر أن آخر أعمال الفنانة مها أحمد برنامج "الست هانم"، الذي تم عرضه على القناة الأولى الفضائية المصرية، وجاء البرنامج ضمن سلسلة تطوير إدارة التليفزيون التي نفذتها لتطوير شاشة القناة الأولى الفضائية المصرية.