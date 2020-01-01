العراق: جهة مجهولة اختطفت الناشطة الألمانية هيلا ميوس

قالت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، في بيان لها اليوم الخمس، إن الوزارة تتابع باهتمام بالغ قضية اختطاف الناشطة الألمانية هيلا ميوس التي اختطفتها جهة مجهولة قرب منزلها في منطقة الكرادة ببغداد.وأضاف البيان، أن الوزارة تجري اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية بالأمر، وتدعو إلى بذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح الناشطة العاشقة لبغداد، والتي عُرفت بمواقفها المساندة لعودة الحياة الثقافية، والفنية إلى عافيتها.وأكدت وزارة الثقافة، أن الوزارة تقوض الجهود الكبيرة التي يقدمها صناع الحياة في العراق، والتضحيات الكبيرة التي بذلها مقاتلونا الأبطال في الدفاع عن الإنسانية ضد الإرهاب، فضلا عن أنها تشوه الصورة الجميلة المعروفة عن الإنسان العراقي بكرمه وعطائه، خاصة وأن هيلا ميوس كانت جسرًا بين المثقفين العراقيين ومثقفي العالم.وتناشد الوزارة كل من له علاقة بهذه القضية، أن يستجيب لصوت الإنسانية النابض، ويكون عونا للخيرين من أبناء هذا الشعب في عودة الحرية لصديقة الثقافة العراقية هيلا ميوس.