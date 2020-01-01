عون: صعوبات وعراقيل تواجه جهود مكافحة الفساد فى لبنان

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس عن صعوبات وعراقيل تواجه جهود مكافحة الفساد، خصوصًا مع وجود متورطين كثر يمارسون ضغوطًا عديدة لوقفها.وقال عون خلال استقباله اليوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن "الخطوات التي تحققت في مجال مكافحة الفساد ومنها إقرار التدقيق الجنائي، إضافة إلى التدقيق الحسابي أظهر وجود خلل في مالية الدولة".وعرض عون الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، سواء من الناحية الاقتصادية والمالية أو من ناحية تداعيات وباء كورونا، مشيرًا إلى "الجهود التي تُبذل من أجل الخروج من الأزمة الراهنة بكل وجوهها، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة".وتحدث عون عن "التداعيات التي خلّفتها الحرب في سوريا على الاقتصاد اللبناني بعد إغلاق الحدود، وكذلك مسألة النازحين السوريين التي كبّدت لبنان خسائر تتجاوز الـ40 مليار دولار وفق المعطيات المتوافرة لدى المنظمات الدولية".وشدد على تمسك لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مشيدًا بالدور الذي تلعبه فرنسا دائمًا في إطار التجديد سنويًا للقوات الدولية العاملة في الجنوب "يونيفيل".وأكد عون أن لهذا الدور أهمية خاصة في التجديد المقبل لهذه القوات، معتبرًا أن الدعم الفرنسي للبنان أساسي في هذه المرحلة، وفي ذلك فائدة متبادلة للبلدين الصديقين.بدوره نقل لودريان إلى الرئيس عون رسالة شفهية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوامها وقوف فرنسا إلى جانب لبنان.وقال لودريان إن "بلاده مصممة على مساعدة لبنان وهي تتطلع إلى إنجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاج إليها"، مؤكدًا أن مفاعيل مؤتمر "سيدر" لا تزال قائمة ويمكن تحريكها بالتوازي مع تطبيق الإصلاحات التي التزمتها الحكومة اللبنانية بهذا المؤتمر عند انعقاده في باريس.وأعلن لودريان أن "باريس وضعت خطة لمساعدة المدارس الفرنسية واللبنانية في لبنان، لمواجهة الأزمة الراهنة وهي تشمل أكثر من أربعين مدرسة ستلقى دعمًا ماليًا في إطار الدعم الذي تقدمه فرنسا للمدارس التي تدعمها في الشرق".ولفت لودريان "إلى المساعدات التي قدمتها بلاده لمواجهة وباء كورونا، إضافة إلى دعم إنساني بلغت قيمته 50 مليون يورو".وكان لودريان وصل مساء أمس الأربعاء إلى بيروت في زيارة رسمية.