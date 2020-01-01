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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

طرح مناقصة لأعمال طرق في حدائق أكتوبر

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:55 م
المهندس أشرف فتحي
المهندس أشرف فتحي
علا العلاف
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أعلن المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عن طرح أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من طبقة أساس، رابطة إسفلتية، بالمناطق 97.5 فدان إسكان متميز ومشروع 32.5 فدان إسكان متميز ومشروع 288 قطعة، بالإضافة إلى 14 قطعة مستثمر صغير، في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأوضح فتحي، في بيان، أنه العطاء يقدم بمظروفين أحدهما فني والآخر مالى باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 700 ألف جنيه، ويزد بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأضاف أنه تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية الأحد 16 أغسطس المقبل، موضحًا أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 899 جنيهًا.

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