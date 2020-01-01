رئيس جامعة أسيوط يتفقد امتحانات كلية التربية الرياضية في أول أيامها

شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة مواصلة التزام كل كليات الجامعة بالإجراءات الاحترازية التى حددتها إدارة الجامعة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشاره بين الأفراد سواء من الطلاب الممتحنين أو المراقبين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.جاء ذلك خلال جولة رئيس الجامعة بصالات الامتحانات لتفقد أولى أيام امتحانات الفرقة النهائية لطلاب كلية التربية الرياضية، والتى رافقه فيها الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال محمد على عميد الكلية، والدكتور كمال سليمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.وأشاد الدكتور طارق الجمال خلال جولته، بانتظام أعمال لجان امتحانات كلية التربية الرياضية وعدم تجاوز كل لجنة لأكثر من 15 طالبًا بها، وتواجد أعضاء هيئة التدريس باللجان، والتزام الأساتذة بوضع الامتحانات وفق القواعد المعلنة من قبل مجلس الجامعة وتوفير كل التيسيرات اللازمة للطلاب داخل اللجان وتهيئة المناخ الملائم لهم لأداء امتحاناتهم فى سهولة وهدوء مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.وأشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى متابعة إدارة الجامعة لانتظام أعمال امتحانات الفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة النظرية والعملية، والتى تجرى على نحو متميز من الدقة والانتظام وبنسب حضور شبه مكتملة فى معظم الكليات، حيث لم تتجاوز نسبة الاعتذارات المقدمة من الطلاب عن نسبة ضئيلة وفق المعتاد فى السنوات السابقة، والتى ترجع فى معظمها لظروف شخصية، مشيرًا إلى أن أعمال الامتحانات لم تشهد أى حالات مرضية بين الطلاب أو اشتباه فى حالات إصابة بالفيروس المستجد.