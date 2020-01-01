رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع التزام المحلات والمطاعم بإجراءات الوقاية

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:51 م
الدكتور محمد محمود
الدكتور محمد محمود أبو زيد
المنيا ـ على حسين
طباعة
قام الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، بجولة على المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم لمتابعة، تطبيق هذه الأماكن للإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد كلف نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة التزام المحلات والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي يطبقها أصحاب هذه الأماكن، أثناء استقبال المواطنين المترددين عليها، والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق.

وتفقد نائب المحافظ خلال جولته، والتي رافقه خلالها العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، عددا من المحلات والمطاعم والمقاهي والكافيهات بأحياء مدينة المنيا.

أسفرت الجولة عن تحرير عده محاضر، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم الالتزام بمواعيد الغلق، ومحاضر نظافة وعدم وجود شهادات صحية.

وشدد نائب المحافظ، على أصحاب المطاعم والمقاهي، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع التشديد على ارتداء الكمامة للمترددين عليها ومراعاة التباعد الاجتماعي ووجود مسافات كافية بين كل مواطن والآخر ومنع الازدحام حرصا على عدم إصابتهم بالعدوى.
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد
الدكتور محمد محمود أبو زيد

موضوعات متعلقة

إدارة ترامب تهدد بفرض عقوبات على إثيوبيا بسبب سد النهضة

محامى هيفاء وهبى: حبس محمد وزيرى مدير أعمال الفنانة اللبنانية بتهمة النصب

السيسي: التهديدات التي تواجهنا تجعلنا أكثر حرصا على امتلاك القدرة الشاملة

العثور على جثمان بشاطئ النخيل.. وكبير الغواصين: مرجح «شادى»

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

يتزعهما «توكل وزوبع».. «الداخلية» تسقط خلية إخوانية لـ«فبركة الفيديوهات»

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

هل سمحت الحكومة بإقامة صلاة عيد الأضحى فى المساجد؟

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

من الوثائق السرية البريطانية.. حين فكر الأمير محمد على فى قيادة انقلاب ضد ثورة يوليو

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الوجه الآخر لـ هياتم.. متهمة بجر شَكَل زملائها وسجلت نفسها «آنسة» بعد 3 زيجات

قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»

نجم الساعة

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تراجع «مقلق» لأسماك القرش في 8 دول

اكتشاف قبور أثرية تتجاوز 2200 سنة فى الصين

تأثير الموجات الصوتية في خفض الكوليسترول

5 علامات رئيسية تشير إلى مشكلات في القلب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا يكره الإخوان ثورة يوليو؟
مؤمن المحمدي
اسم مصر
صفوت البياضي
مصابو «كورونا» عالميًا.. اللهم اشف وارحم
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «2»
المزيد

الثقافة

دار الكتب تبث وثائق نادرة وأمسيات مسجلة احتفالًا بثورة يوليو

«الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية».. مؤتمر لـ«إيسيسكو» الثلاثاء

حكايات المستشار حسن النشار كاتم أسرار جمال عبد الناصر

نسمة عبد العزيز تقدم أحدث حفلاتها بدار الأوبرا.. السبت