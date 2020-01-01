نائب محافظ المنيا يتابع التزام المحلات والمطاعم بإجراءات الوقاية

قام الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، بجولة على المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم لمتابعة، تطبيق هذه الأماكن للإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا.وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد كلف نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة التزام المحلات والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي يطبقها أصحاب هذه الأماكن، أثناء استقبال المواطنين المترددين عليها، والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق.وتفقد نائب المحافظ خلال جولته، والتي رافقه خلالها العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، عددا من المحلات والمطاعم والمقاهي والكافيهات بأحياء مدينة المنيا.أسفرت الجولة عن تحرير عده محاضر، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم الالتزام بمواعيد الغلق، ومحاضر نظافة وعدم وجود شهادات صحية.وشدد نائب المحافظ، على أصحاب المطاعم والمقاهي، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع التشديد على ارتداء الكمامة للمترددين عليها ومراعاة التباعد الاجتماعي ووجود مسافات كافية بين كل مواطن والآخر ومنع الازدحام حرصا على عدم إصابتهم بالعدوى.