يصدر أول أغسطس.. إليسا تطرح بوستر ألبومها الجديد

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا البوستر الرسمي لألبومها الغنائي الجديد "صاحبة رأي" عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور الشهير (إنستجرام) وذلك تمهيدًا لطرح الأغنية الرئيسية للألبوم خلال ساعات كما أعلنت طرح الألبوم كاملًا على موقع ديزر الموسيقى أول أغسطس المقبل.وظهرت إليسا على البوستر الرسمي مرتدية فستانًا أسود وبجوارها ثمرتا رمان، إحداهما مشقوقة، وعبر جمهورها عن إعجابه الشديدة ببوستر الألبوم والمضمون الذي يحمله، والألبوم سيضم عددًا من الأغاني باللهجة المصرية وباقي الأغنيات ستكون باللهجة اللبنانية، وتتعاون خلاله مع عدد من الشعراء منهم بهاء الدين محمد الذي تشدو إليسا بأغنيتين من كلماته.