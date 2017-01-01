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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اعتماد تكليف الخدمة العامة لشباب الخريجين في أسيوط

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:43 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
محمد أبوشادي
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ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع اللجنة المحلية للخدمة العامة بديوان عام المحافظة لاعتماد تخرج المكلفين ممن أتموا مدة التكليف، وعرض مجالات عمل المكلفين الحاليين وأنشطتهم المختلفة.

جاء ذلك بحضور فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ووكلاء وزارات القوى العاملة والزراعة والشباب والرياضة والصحة والطب البيطري وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والهيئة العامة للاستعلامات والتموين والمالية وممثل جامعة أسيوط.

بدأ الاجتماع بعرض تقديمي لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واستعراض أهداف قانون الخدمة العامة وقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 505 بتاريخ ‪25 12 2019‬ بشأن تكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة ثم استعراض مجالات عمل المكلفين الحالين وأنشطتهم المختلفة في كافة القطاعات.

وأكد محافظ أسيوط، على دور خريجي الجامعات من الشباب وأهمية استغلال طاقاتهم وخبراتهم في الاستعانة بهم في مختلف مجالات العمل وسد الاحتياج في بعض التخصصات وخلق روح العمل الجماعي المنظم وتحرير الشباب من النزعة الفردية وتدريبهم على العمل بروح الفريق التي تعد من أهم مظاهر الولاء للمجتمع والانتماء له وتدريب الشباب على العمل الاجتماعي وإعدادهم لتكوين صفوف ثابتة لتدعيم النشاط الاجتماعي.

وفي نهاية الاجتماع تم الموافقة على اعتماد تخرج المكلفين ممن أتموا مدة التكليف والاستعداد لتلقي طلبات الراغبين في أداء الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي والإدارات التابعة لها للحصول على تكليف بإحدى الجهات الحكومية.
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد

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