دار الكتب تبث وثائق نادرة وأمسيات مسجلة احتفالًا بثورة يوليو

تبث الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى على قناتها بـ"يوتيوب"، عددًا من الأمسيات المسجلة احتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو، منها أمسية بعنوان "قراءات لجوانب من ثورة يوليو بعد مرور 68 عامًا".تبدأ الفعاليات في الثامنة مساء اليوم٬ مع الدكتور أشرف مؤنس أستاذ التاريخ بكلية التربية ومدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس٬ بعنوان "الثورة والعلاقات العربية".وفي الثامنة مساء غد الجمعة، يقدم أحمد الشربيني، أستاذ التاريخ وعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة السابق، أمسية بعنوان "البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للثورة".في الثامنة مساء السبت 25 يوليو، تأتى أمسية السيد فليفل أستاذ التاريخ وعميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإفريقية بجامعة القاهرة السابق حول رجال الثورة.وتختتم الفعاليات في الثامنة مساء الأحد 26 يوليو بأمسية يقدمها أحمد عبدالدايم أستاذ التاريخ كلية الدراسات العليا للبحوث الإفريقية بجامعة القاهرة بعنوان "الثورة والصومال".