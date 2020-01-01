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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

170 إصابة جديدة بكورونا فى النمسا

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:38 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 63 حالة في العاصمة "فيينا" وحدها، وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ أبريل الماضي.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 20 ألفًا و44 حالة تعافٍ منها 17 ألفًا و943 حالة، وتوفى 711 حالة ويتلقى العلاج بالمستشفيات 102 حالة منها 15 حالة بالعناية المركزة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 16 إصابة جديدة بولاية النمسا السفلى في غضون 24 ساعة، و12 إصابة في ستيريا، وخمس إصابات في تيرول، وثلاث إصابات في بورجنلاند، و20 إصابة جديدة في سالزبورج لأول مرة منذ فترة طويلة.

وأشارت إلى ارتفاع الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 1384 حالة، لافتًا إلى تشديد ارتداء الكمامة وخاصة في محال السوبرماركت وفروع البريد والبنوك وزوار دور رعاية المسنين والمرافق الصحية الأخرى، بالإضافة إلى دور العبادة بعد تكرار ظهور حالات عدوى بها.

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