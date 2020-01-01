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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة تشكيل عصابى انتحل صفة مباحث فى البساتين للمحاكمة

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:37 م
حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الخميس، بإحالة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، إلى محكمة الجنايات؛ لقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على كمية من الكمامات الطبية من طالب بالبساتين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة البساتين مفاده تلقيه بلاغا من طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، بسابقة قيامه بعرض 145 علبة كمامات طبية للبيع عبر أحد مواقع التسويق الإلكتروني مقابل مبلغ 25 ألف جنيه.

وتواصلت معه إحدى السيدات من هاتف محمول "محدد" وأبدت رغبتها في شراء الكمامات الطبية، واتفقا على التقابل بمنطقة المعراج بدائرة القسم لإتمام عملية البيع، وفور وصوله للمكان المتفق عليه فوجئ بسيارة "دون لوحات معدنية" يستقلها شخصان وبحوزة أحدهما سلاح ناري وقاما بالاستيلاء منه على الكمامات المشار إليها عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة عاطل، عاملة كوافير حريمى، مدير مبيعات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة "ملك الأول"، وبحوزتهم طبنجة صوت و5 طلقات، المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "النصب وانتحال صفة رجال الشرطة".

وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط الكمامات الطبية المستولى عليها، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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