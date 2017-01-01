مؤتمر «أبوظبي الدولي للبترول» يقام افتراضيا هذا العام

أعلنت الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، عن إقامة "مؤتمر أديبك الاستراتيجي والتقني" افتراضيا هذا العام خلال الفترة بين 9-12 نوفمبر 2020، وإقامة "معرض ومؤتمر أديبك" السنوي بنسخته الكاملة في الفترة بين 8-11 نوفمبر من العام القادم 2021.يأتي هذا الإعلان تماشيًا مع قرار دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بتجنب إقامة الفعاليات العامة كإجراء احترازي لسلامة الحضور ولمكافحة تفشي وباء كورونا، وبعد التشاور مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الشريك الاستراتيجي الذي يستضيف هذا الحدث العالمي البارز.تهدف إقامة "مؤتمر أديبك الإستراتيجي والتقني" افتراضيًا هذا العام إلى استمرار تعزيز دور الحدث كمنبر عالمي للمختصين وقادة الفكر لرسم الملامح المستقبلية لقطاع النفط والغاز، وتوفير ملتقى يجمع بين شركات الطاقة الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتحديد مستقبل شركات الطاقة.وبهذه المناسبة قال عمر صوينع السويدي، رئيس معرض ومؤتمر "أديبك": "يسعدنا عقد فعاليات ’مؤتمر أديبك الاستراتيجي والتقني‘ افتراضيا هذا العام رغم التحديات العالمية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك لتوفير منصة للمسؤولين والخبراء والمحللين والمفكرين في قطاع النفط والغاز من كافة أنحاء العالم لتبادل الأفكار والتعرف على المستجدات والتوجهات الرئيسية في قطاع الطاقة العالمي إلى جانب الفرص والإمكانات الكبيرة ذات الصلة بقطاع النفط والغاز".وأضاف: "تأتي صحة وسلامة جميع المشاركين في ’أديبك‘ على قمة أولويات أدنوك، ونحن نتطلع للترحيب بجميع المشاركين وزوار هذا الحدث العالمي الأبرز في قطاع الطاقة بنسخته الكاملة في العام القادم 2021. وفيما نتطلع إلى المستقبل، نحن على ثقة أن التعاون والتكنولوجيا والابتكار ستكون عوامل أساسية لها دور محوري في جهودنا المستمرة لتحديد الفرص الجديدة للنمو الذكي في قطاع الطاقة العالمي".وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بجولة في معرض أبو ظبي الدولي للبترول " أديبك "، وذلك في ختام زيارته إلى العاصمة الإماراتية، فى نوفمبر 2019.ويعتبر معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" حدثًا عالميًا سنويًا يجمع قادة قطاع الطاقة وكبار المتخصصين في صناعة النفط والغاز حول العالم تحت مظلة واحدة، وذلك لبحث ومناقشة مستقبل أسواق الطاقة والاتجاهات الجيوسياسية والتكنولوجية. وساهم "أديبك"، الذي يواصل مسيرته منذ أكثر من خمسة وثلاثين عامًا، في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للطاقة يجمع بين مسؤولي القطاع وكبار المفكرين على مستوى الحكومات وشركات القطاع والأكاديميين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا وخبراء وقادة مؤسسات التمويل والقطاع المالي العالمي.