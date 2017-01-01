رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤتمر «أبوظبي الدولي للبترول» يقام افتراضيا هذا العام

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:35 م
مؤتمر أبوظبي الدولي
مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
سيد ابراهيم
طباعة
أعلنت الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، عن إقامة "مؤتمر أديبك الاستراتيجي والتقني" افتراضيا هذا العام خلال الفترة بين 9-12 نوفمبر 2020، وإقامة "معرض ومؤتمر أديبك" السنوي بنسخته الكاملة في الفترة بين 8-11 نوفمبر من العام القادم 2021.

يأتي هذا الإعلان تماشيًا مع قرار دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بتجنب إقامة الفعاليات العامة كإجراء احترازي لسلامة الحضور ولمكافحة تفشي وباء كورونا، وبعد التشاور مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الشريك الاستراتيجي الذي يستضيف هذا الحدث العالمي البارز.

تهدف إقامة "مؤتمر أديبك الإستراتيجي والتقني" افتراضيًا هذا العام إلى استمرار تعزيز دور الحدث كمنبر عالمي للمختصين وقادة الفكر لرسم الملامح المستقبلية لقطاع النفط والغاز، وتوفير ملتقى يجمع بين شركات الطاقة الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتحديد مستقبل شركات الطاقة.

وبهذه المناسبة قال عمر صوينع السويدي، رئيس معرض ومؤتمر "أديبك": "يسعدنا عقد فعاليات ’مؤتمر أديبك الاستراتيجي والتقني‘ افتراضيا هذا العام رغم التحديات العالمية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك لتوفير منصة للمسؤولين والخبراء والمحللين والمفكرين في قطاع النفط والغاز من كافة أنحاء العالم لتبادل الأفكار والتعرف على المستجدات والتوجهات الرئيسية في قطاع الطاقة العالمي إلى جانب الفرص والإمكانات الكبيرة ذات الصلة بقطاع النفط والغاز".

وأضاف: "تأتي صحة وسلامة جميع المشاركين في ’أديبك‘ على قمة أولويات أدنوك، ونحن نتطلع للترحيب بجميع المشاركين وزوار هذا الحدث العالمي الأبرز في قطاع الطاقة بنسخته الكاملة في العام القادم 2021. وفيما نتطلع إلى المستقبل، نحن على ثقة أن التعاون والتكنولوجيا والابتكار ستكون عوامل أساسية لها دور محوري في جهودنا المستمرة لتحديد الفرص الجديدة للنمو الذكي في قطاع الطاقة العالمي".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بجولة في معرض أبو ظبي الدولي للبترول " أديبك "، وذلك في ختام زيارته إلى العاصمة الإماراتية، فى نوفمبر 2019.

ويعتبر معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" حدثًا عالميًا سنويًا يجمع قادة قطاع الطاقة وكبار المتخصصين في صناعة النفط والغاز حول العالم تحت مظلة واحدة، وذلك لبحث ومناقشة مستقبل أسواق الطاقة والاتجاهات الجيوسياسية والتكنولوجية. وساهم "أديبك"، الذي يواصل مسيرته منذ أكثر من خمسة وثلاثين عامًا، في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للطاقة يجمع بين مسؤولي القطاع وكبار المفكرين على مستوى الحكومات وشركات القطاع والأكاديميين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا وخبراء وقادة مؤسسات التمويل والقطاع المالي العالمي.

موضوعات متعلقة

يتزعهما «توكل وزوبع».. «الداخلية» تسقط خلية إخوانية لـ«فبركة الفيديوهات»

قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»

«الوزراء»: استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة فتحها بعد عيد الأضحى

السيسي: التهديدات التي تواجهنا تجعلنا أكثر حرصا على امتلاك القدرة الشاملة

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

يتزعهما «توكل وزوبع».. «الداخلية» تسقط خلية إخوانية لـ«فبركة الفيديوهات»

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

هل سمحت الحكومة بإقامة صلاة عيد الأضحى فى المساجد؟

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

من الوثائق السرية البريطانية.. حين فكر الأمير محمد على فى قيادة انقلاب ضد ثورة يوليو

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الوجه الآخر لـ هياتم.. متهمة بجر شَكَل زملائها وسجلت نفسها «آنسة» بعد 3 زيجات

قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»

نجم الساعة

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تراجع «مقلق» لأسماك القرش في 8 دول

اكتشاف قبور أثرية تتجاوز 2200 سنة فى الصين

تأثير الموجات الصوتية في خفض الكوليسترول

5 علامات رئيسية تشير إلى مشكلات في القلب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا يكره الإخوان ثورة يوليو؟
مؤمن المحمدي
اسم مصر
صفوت البياضي
مصابو «كورونا» عالميًا.. اللهم اشف وارحم
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «2»
المزيد

الثقافة

دار الكتب تبث وثائق نادرة وأمسيات مسجلة احتفالًا بثورة يوليو

«الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية».. مؤتمر لـ«إيسيسكو» الثلاثاء

حكايات المستشار حسن النشار كاتم أسرار جمال عبد الناصر

نسمة عبد العزيز تقدم أحدث حفلاتها بدار الأوبرا.. السبت