جامعة مصر الأولى بمسابقة «إيناكتس مصر».. وياسمين الكاشف «أفضل مرشد أكاديمي»

فازت الدكتور ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومديرة العلاقات الدولية بالجامعة، بلقب أفضل «مرشد أكاديمي Academic Advisor» على مستوى 56 جامعة حكومية وخاصة من منظمة «إيناكتس مصر»، كما حصل فريق الجامعة الطلابي على المركز الثالث على مستوى 56 جامعة حكومية وخاصة، وحصد المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة في مسابقة «إيناكتس مصر» على مستوى الجمهورية.وفي إطار تشجيع الشباب لريادة الأعمال وهم في سن مبكر كجزء مهم من تنمية المجتمع المصري، وعد خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الفريق الفائز بتبني وتمويل مشروعاتهم الصغيرة، والاستفادة من طاقتهم، وتحقيق طموحهم.وقدم الطوخي التهنئة لقيادات الجامعة، مشيرا الى أن الحصول على مركز متقدم على مستوى الجامعات المشاركة، والمركز الأول على الجامعات الخاصة في مسابقة «إيناكتس مصر» يعكس قدرة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على التواجد بشكل مميز في مثل تلك المسابقات التنافسية المهمة وهو ما يثبت أيضًا قدرة طلاب الجامعة على المنافسة في جميع المستويات بما يملكونه من قدرات وبما يتوفر لهم من وسائل تعليم متطورة.كما هنأ الطوخي أيضًا الدكتورة ياسمين الكاشف، بعد حصولها على لقب أفضل مرشد أكاديمي، وهو إنجاز يؤكد أن كوادر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قادرون على انتزاع المزيد من النجاح وسط حالة تنافسية عالية مما يزيد من أهمية وقيمة هذا الحدث.وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن هذه الجوائز التي استطاع فريق الجامعة اقتناصها من بين 56 فريقا طلابيا على مستوى جامعات مصر، تدعو للشعور بالفخر نظرا لقيمة وأهمية تلك المسابقة السنوية والداعمة لأفكار الشباب التي تسهم في خلق مشروعات قومية تنموية لخدمة المجتمع، متفوقا بذلك على الجامعات الخاصة.من جانبها قالت الدكتورة ياسمين الكاشف إن الفريق الطلابي ضرب مثالا متميزا في الريادة والتفوق والإبداع والقدرة على المنافسة الشريفة والعمل الجماعي الناجح، مؤكدة أن أساليب التعليم الذكي والمتطورة أثمرت في خلق جيل جديد قادر على الابتكار والمنافسة بقوة وبفكر خارج الصندوق وهو ما أسهم في حصولهم على المركز الثالث على مستوى جامعات الجمهورية، والأول على مستوى الجامعات الخاصة.وأضافت ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة العلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة دائمة الحضور في المحافل والمسابقات الدولية وتحس طلابها على المشاركة الايجابية والفعالة بها وذلك وفق توجيه خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.وأوضحت أن المشروع الطلابي لفريق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حمل اسم «بديل»، ويهدف إلى زراعة نبات البونيكام لتوفير 60% من المياة المستخدمة لزراعة بدائله من المحاصيل.وأشارت إلى أن بديل ليس فقط هو نبات يوفر في المياه ويصلح الأراضي ولكنه أيضا يتميز بزيادة إنتاجيته بأكثر من 30% من البرسيم المنافس الأقوى له مع تميزه ببروتين أعلى من 20% يضمن أيضا الإنتاجية العالية للمواشي.