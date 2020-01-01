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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: ثورة يوليو ستظل علامة مضيئة فى تاريخ مصر الحديث

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:31 م
مارجريت عازر
مارجريت عازر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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هنأت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وشعب مصر العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت النائبة في بيان لها، إن ثورة 23 يوليو ستظل علامة مضيئة فى تاريخ مصر الحديثة حيث غيرت مجرى التاريخ، فكانت بداية بناء الدولة القومية المصرية، وحققت نقلة كبيرة لمصر في العديد من المجالات، وعبرت عن آمال شعب مصر وطموحاته، وساهمت في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضافت "عازر" أن ثورة 23 من يوليو إنجازًا وطنيًّا بطوليًّا حمل لواءه أبطال القوات المسلحة الشرفاء الذين أنهوا الاستعمار والتبعية وأعادوا لمصر عزتها وسيادتها على أراضيها وأحدثت نقلة قفزت بالشعب المصري إلى مشارف عصر جديد من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وسيادة القرار الوطني.

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