برلمانية: ثورة يوليو ستظل علامة مضيئة فى تاريخ مصر الحديث

هنأت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وشعب مصر العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.وقالت النائبة في بيان لها، إن ثورة 23 يوليو ستظل علامة مضيئة فى تاريخ مصر الحديثة حيث غيرت مجرى التاريخ، فكانت بداية بناء الدولة القومية المصرية، وحققت نقلة كبيرة لمصر في العديد من المجالات، وعبرت عن آمال شعب مصر وطموحاته، وساهمت في تحقيق العدالة الاجتماعية.وأضافت "عازر" أن ثورة 23 من يوليو إنجازًا وطنيًّا بطوليًّا حمل لواءه أبطال القوات المسلحة الشرفاء الذين أنهوا الاستعمار والتبعية وأعادوا لمصر عزتها وسيادتها على أراضيها وأحدثت نقلة قفزت بالشعب المصري إلى مشارف عصر جديد من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وسيادة القرار الوطني.