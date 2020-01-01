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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح بوستر «زنزانة 7» تمهيدًا لعرضه فى العيد

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:30 م
زنزانة 7
زنزانة 7
أمير محمد خالد
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طرح صناع "زنزانة 7" البوستر الرسمي للفيلم تمهيدًا لعرضه في موسم عيد الأضحي، بعد أن انتهي صناع العمل من تصويره خلال الأيام الماضية.

الفيلم من تأليف حسام موسى، و‏إخراج إبرام ‏نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، عندما يلتقي كل من منصور وحربي داخل السجن، وينشأ صراع بينهما.

أثار "زنزانة 7" مؤخرًا جدلًا واسعًا بعدما أعلن فريق عمله مشاركة مطرب ‏المهرجانات عمر كمال في تقديم أغنية دعائية له، ما دفع نقابة الممثلين إلى التدخل، ‏فيما أكد المنتج أنه تم استبعاد فكرة مشاركة مطرب المهرجانات.

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