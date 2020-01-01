طرح بوستر «زنزانة 7» تمهيدًا لعرضه فى العيد
الخميس 23/يوليه/2020 - 12:30 م
أمير محمد خالدطباعة
طرح صناع "زنزانة 7" البوستر الرسمي للفيلم تمهيدًا لعرضه في موسم عيد الأضحي، بعد أن انتهي صناع العمل من تصويره خلال الأيام الماضية.
الفيلم من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، عندما يلتقي كل من منصور وحربي داخل السجن، وينشأ صراع بينهما.
أثار "زنزانة 7" مؤخرًا جدلًا واسعًا بعدما أعلن فريق عمله مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال في تقديم أغنية دعائية له، ما دفع نقابة الممثلين إلى التدخل، فيما أكد المنتج أنه تم استبعاد فكرة مشاركة مطرب المهرجانات.
الفيلم من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، عندما يلتقي كل من منصور وحربي داخل السجن، وينشأ صراع بينهما.
أثار "زنزانة 7" مؤخرًا جدلًا واسعًا بعدما أعلن فريق عمله مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال في تقديم أغنية دعائية له، ما دفع نقابة الممثلين إلى التدخل، فيما أكد المنتج أنه تم استبعاد فكرة مشاركة مطرب المهرجانات.