«الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية».. مؤتمر لـ«إيسيسكو» الثلاثاء

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو-، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، مؤتمرًا دوليًا (عن بُعد)، في الساعة 11 صباح الثلاثاء 28 يوليو الجاري٬ تحت شعار "مؤتمر مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية".يهدف المؤتمر لمناقشة التهديد المتزايد، والنهب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ودراسة ما يمكن اتخاذه من تدابير لدعم جهود الدول الأعضاء لحماية ممتلكاتها الثقافية، من خلال وضع آليات جديدة قادرة على مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتقليص حجمها إلى أدنى مستوياتها إن لم يكن إنهائها بشكل جذري.تعزيز دور الإيسيسكو في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.وتتناول محاور المؤتمر:1- تقرير الحالة الراهنة في الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي.2- "التحديات التي تواجه مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية: الوسائل المستحدثة للاتجار في الممتلكات الثقافية".3- "التحديات التي تواجه مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية: الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية".4- "دور الإيسيسكو في تعزيز قدرات الدول في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية".