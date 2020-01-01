محافظ أسيوط يتفقد مزرعة الثروة الحيوانية بمركز أبنوب (صور)

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مزرعة الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة بقرية الحمام بمركز أبنوب للوقوف على سير العمل والإنتاج بها والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن خطة المحافظة لتطوير مشروعات الثروة الحيوانية التابعة لها ومضاعفة الإنتاج وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة بالأسواق لسد احتياجات المواطنين.رافقه خلال الجولة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وأحمد عرفة نائب رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة أسيوط بهيئة الابنية التعليمية.وتابع المحافظ، سير العمل بأقسام المزرعة والتي تحتوى على المئات من الأبقار الفريزيان عالي الإنتاجية من اللحوم والألبان والتي تم تحسين سلالاتها من خلال التلقيح الصناعي والاهتمام بالأعلاف وطرق التغذية الجيدة والمتابعة الصحية الجيدة مطالبًا بضرورة التوسع في إدخال سلالات جديدة للمزارع مشيدًا بمعدلات الإنتاج من الألبان وزيادة عدد القطيع من الأبقار، لافتا أن مثل هذه المشاريع، توفر فرص عمل للشبابوكان محافظ أسيوط قد أعلن عن طرح الأبقار والجاموس الحية للبيع للمواطنين لزوم الأضاحي وطرح لحوم جاموسي وبقري بلدي للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة بجميع منافذ المشروع الثابتة والمتنقلة بمختلف المراكز ضمن الخدمات التي يقدمها مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة وفي إطار توفير لحوم الأضاحي للمواطنين وسد احتياجاتهم من اللحوم استعدادًا لاستقبال عيد الأضحي المبارك مشيرًا إلى إنه سيتم بيع أعداد كبيرة من رؤوس الحيوانات "جاموسي وبقري" عجول فريزيان بمحطة الحمام بمركز أبنوب وأضاحي عجول جاموسي بمحطة بني سند بمركز منفلوط التابعتين لمشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة على أن يتم بيع كيلو اللحمة البلدي للمواطنين بمختلف المنافذ بأسعار تتراوح ما بين 90 إلى 100 جنيه للكيلو طوال أيام عيد الأضحى المبارك.