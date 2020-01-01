أكاديمية الشرطة: الكمامة شرط دخول المتقدمين لمقار لجان قبول الطلبات

أكدت مصادر مطلعة أن أكاديمية الشرطة تشدد على الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث جعلت ارتداء الكمامة شرط لدخول الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة إلى مقار لجان قبول الطلبات.وكان قد وقع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة، في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975، بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة وتعديلاته.