الصين: اتهام أمريكا لقنصليتنا في هيوستون بالتجسس «افتراء»

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الخميس، إن مزاعم الولايات المتحدة بأن القنصلية الصينية في هيوستون تسرق الملكية الفكرية افتراء خبيث.وقالت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إنها أمهلت الصين 72 ساعة لإغلاق القنصلية "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الخاصة للأمريكيين"، لتثير تهديدات من جانب الصين بالرد.وعندما سُئل بشأن تقارير تتحدث عن أن باحثًا صينيًا متهمًا بالاحتيال بخصوص تأشيرة دخول وإخفاء علاقات بالجيش يتحصن الآن في القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو قال وانغ في المؤتمر الصحفي اليومي ببكين، إن الصين حثت الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام أي ذريعة لمضايقة أو ملاحقة الباحثين الصينيين في البلاد.