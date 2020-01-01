حصيلة الإصابات بكورونا في أوروبا تتجاوز 3 ملايين

سُجّلت أكثر من ثلاثة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، أكثر من نصفها في روسيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس الخميس.وسجّلت أوروبا ثلاثة ملايين و2861 إصابة من بين 15 مليونا و237 ألفا و784 إصابة معلنة حول العالم.ولا تزال القارّة الأكثر تضررا بالفيروس لجهة عدد الوفيات إذ سجّلت 206 آلاف و633 من بين 626 ألفا و994 وفاة حول العالم.