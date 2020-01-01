بلومبرج: معدلات التضخم في تركيا سلبية للغاية

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الازمة الاقتصادية المتافقمة في تركيا وتدهور معدلات النمو ستجبر الرئيس رجب طيب أردوغان على رفع أسعار الفائدة لاول مرة منذ عام ٢٠١٨ أو الابقاء عليها ثابتة خلال النصف الثاني من العام الجاري.وتابعت: مع تدهور توقعات التضخم وبقاء المخاطر حول العملة التركية، لن يجد البنك المركزي مفرا من البقاء على أسعار الفائدة ثابتة.وأصافت أن التركيز تحول إلى احتمال أن ترتفع تكاليف الاقتراض بعد أن قدم البنك المركزي 1.575 نقطة أساس من التسهيل في تسع خطوات متتالية قبل التوقف في يونيو.وقال محللو جيه بي مورجان تشيس وشركاه بما في ذلك ياركين سيبيسي: "مع تعافي الطلب المحلي وزيادة ضغوط الأسعار، ستكون الخطوة التالية رتفاع أسعار الفائدة ".كان البنك المركزي التركي أوقف تخفيضات أسعار الفائدة مع تسارع التضخم، ووصولها لمعدلات اكبر من توقعاته، كما تعتبر الليرة واحدة من أسوأ الأسواق أداء هذا العام في الأسواق الناشئة بخسارة حوالي 13٪ مقابل الدولار.وقال أقتصاديون إن المعدلات الحقيقية في تركيا سلبية للغاية بعد التخفيضات الهائلة في أسعار الفائدة في الأشهر الاثني عشر الماضية والصعود الأخير للتضخم.