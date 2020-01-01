الحكومة تنفى زيادة أسعار اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن زيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.وقال المركز في بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، مُوضحةً أن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة كما هي دون أي زيادة، مع توافر مخزون استراتيجي يكفي لعدة شهور قادمة، مُشيرةً إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وفي إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى، سيتم ضخ لحوم طازجة ومجمدة ومبردة وخراف حية يوميًا بالمنافذ التابعة للشركة القابضة بالإضافة إلى دواجن، مع توفير الخراف الحية للأضاحي، حيث سيتم افتتاح في حدود 65 شادرًا لبيع الخراف الحية على مستوى الجمهورية، وذلك مراعاة لزيادة الطلب على اللحوم بأنواعها المختلفة سواء كانت الحية، أو المجمدة المحلية، والمستوردة، وسوف يتم طرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 65 جنيهًا، أما كيلو اللحم السوداني المبرد فبسعر 85 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحوم البرازيلي الطازج ما بين 90 و100 جنيه.