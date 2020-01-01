كتلة الإصلاح في البرلمان التونسي تدعو «الغنوشي» للاستقالة

دعا حسونة الوصفى رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية فى تونس، اليوم الخميس، راشد الغنوشى رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية إلى الاستقالة من منصبه.وكان "الوصفي" قال في تدوينه له: مكتب مجلس النواب التونسى سينظر اليوم الخميس، في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وسيتم تحديد تاريخ الجلسة للنظر في الأمر، حيث قد تقرر تأجيل اجتماع مكتب مجلس النواب التونسى إلى اليوم الخميس.