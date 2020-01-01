برنامج تدريبي للمديرين الطبيين بمستشفيات التأمين الصحي ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عقد برنامج تدريبي تأهيلي لبناء قدرات المديرين الطبيين بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل التابعة للهيئة، لتحقيق رؤيتها بتقديم خدمات صحية ذات جودة شاملة وقائمة على التطوير المستمر.واشترطت الهيئة أن يكون المترشح للبرنامج حاصل على أحد المؤهلات الآتية: بكالوريوس الطب والجراحة وماجستير في أحد التخصصات الطبية، وماجستير إدارة الأعمال والزمالة المصرية في إدارة المستشفيات كميزة إضافية، الدبلوم المهني لإدارة المستشفيات أو لإدارة الجودة الشاملة، وذلك كميزة إضافية أيضا للترشح.وأكدت الهيئة أنه سيجرى التدريب العملي والمعايشة داخل مجموعة مستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولي.