حقيقة فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول

كشف المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول، نافيا تلك الشائعات.وقال المركز في بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لفرض أي ضرائب جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب.