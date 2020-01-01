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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 176 كيلو لحوم فاسدة بالمنوفية (صور)

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:07 ص
لحوم فاسدة بالمنوفية
لحوم فاسدة بالمنوفية
ولاء القاضى
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا حملة تموينية مكبرة بنطاق المركز والقرى برئاسة خالد النمر رئيس المدينة، وأسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع الحلوى لإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصة بمنشأة عبدالمنعم رياض التابعة للوحدة المحلية بطه شبرا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وتمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون برئاسة سامى سرور بضبط مصنع للكيماويات وإدارته بدون ترخيص بقرية طليا، وتبين أن مصنع الكيماويات مقام داخل مزرعة دواجن وتم إلغاء الترخيص لمزاولة النشاط بها.

وأسفرت الحملة التحفظ على كميات كبيرة من التنر والمنظفات ومواد كيميائية أخرى مجهولة المصدر وكذا التحفظ على جميع المواد والخامات المستخدمة فى التعبئة بالمصنع، وتم عمل محضر بهذه الواقعة، كما تم ضبط 176 كيلو لحوم فاسدة تم ذبحها خارج المجزر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار شن الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار والوقوف على السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حفاظا على صحة وأرواح المواطنين، كما شدد بعدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون على الجميع.

جاء ذلك في إطار توجيهات محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
لحوم فاسدة بالمنوفية
لحوم فاسدة بالمنوفية
ضبط 176 كيلو لحوم فاسدة بالمنوفية (صور)
لحوم فاسدة بالمنوفية
لحوم فاسدة بالمنوفية
ضبط 176 كيلو لحوم فاسدة بالمنوفية (صور)

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